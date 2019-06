Senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar informan que no están investigados por corrupción

El senador Iván Cepeda le aseguró a W Radio que se declaró impedido para votar el proyecto anticorrupción por los procesos de los que ha sido denunciante en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. Y no por investigaciones en su contra.



Según Cepeda en estos procesos aparece en calidad de víctima, por lo que habría un conflicto de intereses.



Informó que de igual manera, cursan en el Consejo de Estado sendas demandas de nulidad electoral contra el acto declarativo de la elección de Senadores de la República, para el período 2018-2022.



"No tengo ninguna investigación relacionada con hechos de corrupción, simplemente como cualquiera de las leyes que tienen que ver con modificaciones al régimen penal, dado que soy en este caso parte civil en procesos que se llevan ante la Corte y pueden haber modificaciones del régimen penal, consideré importante declararme impedido para que sea la plenaria la que tome decisiones. Pero repito que no tengo ningún tipo de investigaciones".

Igualmente, el senador Gustavo Bolívar informó que no está siendo investigado por actos de corrupción y se declaró impedido por ser denunciante.