Sin acuerdos terminó la cuarta reunión de negociaciones del salario mínimo

Este viernes se realizó la cuarta reunión de la mesa de concertación salarial para definir el salario mínimo del próximo año, inicialmente, aunque los empresarios decidieron aumentar su propuesta de incremento del 4,5 al 5%, es decir, ofrecer un aumento de 46.257 pesos para que el salario básico del 2020 fuera de 971.405 pesos, los sindicatos, decidieron no bajarse de su propuesta del 8,1% en la que se pide que el salario mínimo del próximo año sea de un millón de pesos.

Ante el escenario, hubo desconciertos por parte de los empleadores, quienes aseguraron que en la mesa no hay actitud de concertación por parte de los sindicatos del país, así lo aseguró el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal quién dijo “nosotros somos conscientes como empresarios que tenemos una responsabilidad, de un salario que le dé el poder adquisitivo a los trabajadores mayor, pero también nos preocuparnos por la generación de empleo e incrementamos nuestra cifra al 5%, pero lamentablemente ellos están dispuestos a no bajar y por lo tanto se convierte en la comisión de imposición nacional, no de concertación nacional”.

Seguido a esto, el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Bedoya, añadió que los empresarios terminaron esta cuarta reunión muy decepcionados ya que al participar de la mesa de negociaciones acudieron con la intención de concertar, explicando que “las centrales obreras nos dijeron que no habían inamovibles y hoy nos pegaron fue un portazo en la cara, no obstante los generadores de empleo subimos a una propuesta del 4,5 al 5%, pero ellos dijeron que no se movían”.

Frente al escenario, las centrales obreras en representación de los trabajadores del país, confirmaron al término de la reunión que no bajarán su propuesta de incremento del salario mínimo de los colombianos del 8,1%, que representa un aumento de 74.852 pesos, para que el salario básico se ubique el próximo año en un millón de pesos.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General del Trabajo, dijo que “como lo planteamos desde la primera reunión, no era una propuesta para entrar en lo que se conoce como el “turqueo”, si no en una posición sería de cara al país, con los pies puestos sobre la tierra en la perspectiva de propiciar ese acuerdo que tanto lo necesita Colombia”.

Por su parte la ministra de Trabajo, Alicia Arango, fue la única que al finalizar esta reunión se mostró aún optimista de lograr una concertación, manifestando que se seguirá buscando el acercamiento de las partes y asegurando que en Colombia no pueden haber posturas inamovibles en ningún tema, por lo cual siempre debe mantenerse la puerta abierta al dialogo social.

Finalmente, el Gobierno confirmó que el próximo lunes espera recibir las salvedades de empresarios y sindicatos sobre el encuentro realizado durante este viernes y que el próximo jueves habrá una nueva reunión de la mesa de concertación salarial esperando encontrar la concertación.