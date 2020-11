Superintendencia de Transporte anunció millonaria sanción contra Velotax

La Superintendencia de Transporte informó este lunes que sancionó a la empresa Velotax por más de 170 millones de pesos por infringir el Estatuto del Consumidor, al constatar que los usuarios no estaban recibiendo servicios de calidad e idoneidad, al igual que no estaban siendo informados de manera veraz y oportuna; también al corroborar que la empresa no realizaba la devolución de hasta el 85% del dinero recaudado en fondos de reposición a los titulares de estos recursos; y por no suministrar la información requerida por el ente de control y vigilancia en su momento.

El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, dijo “entendiendo las posiciones de los interesados, la Superintendencia de Transporte tomará las decisiones en su mejor entendimiento del Derecho, aplicando la ley que se encuentra vigente, tal como lo ordena el Congreso de la República”.

El ente de control y vigilancia, por otro lado expuso que, de acuerdo con el material probatorio recaudado, se logró observar la reiterada conducta de Velotax Limitada, de recoger pasajeros en la vía, y estacionar en lugares estratégicos en donde esperan por varios minutos hasta lograr llenar el cupo del bus o alcanzar una gran capacidad, lo cual pone en riesgo la seguridad de los usuarios que contrataron el servicio con todas las formalidades legales, exponiéndolos a posibles hurtos y retrasando su llegada a los lugares de destino.

Aunado a ello, se presentaron eventos en donde los conductores dejaron a los usuarios en la carretera a su suerte, sin conducirlos al lugar por el cual ellos pagaron.

Le puede interesar:

Lo anterior, llevó a la Superintendencia de Transporte a imponer una sanción mediante la Resolución 8337 del 29 de octubre de 2020, la cual corresponde a una multa de 87 SMLMV (2.102,31 UVT), equivalente a $72.046.092.

En el caso de los Fondos de Reposición, la Supertransporte, expuso que, al respecto, se recibieron reiteradas quejas de propietarios de vehículos de servicio público, manifestando que varias empresas, entre ellas la Cooperativa de Transportes Velotax Limitada, hacía caso omiso a sus solicitudes de devolución de dineros del fondo de reposición. En dichas quejas se manifestó que presuntamente se estaban haciendo descuentos o cruce de cuentas para poder acceder a la devolución de estos dineros, situación que está intrínsecamente ligada a la no devolución del 85% de los dineros correspondientes al fondo de reposición. Por lo anterior, la Dirección de Investigación de Tránsito y Transporte decidió sancionar a la Cooperativa en mención, bajo la Resolución 10764 del 17 de noviembre de 2020 con multa de 84,29 SMLMV (1.986 UVTs), correspondientes a $65.848.000, por la presunta no devolución de hasta el 85% de los dineros recaudados por concepto de fondo de reposición. Además, se impuso una multa de 50,97 SMLMV (1201 UVTs), correspondientes a la suma de $39.820.000, por el no suministro de información solicitada por esta Entidad.

Contra cada una de las decisiones anteriores procede recurso de reposición con subsidio de apelación.