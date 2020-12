Superintendencia de Transporte imputó cargos contra 4 organismos de apoyo al tránsito

El ente de control y vigilancia informó que, por no acatar las medidas de bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional, decidió formular pliego de cargos en contra de cuatro Organismos de Apoyo al Tránsito, entre los cuales se encuentran, un Centro de Diagnóstico Automotor, dos Centros de Reconocimiento de Conductores y un Centro de Enseñanza Automovilística.

La Superintendencia de Transporte explicó que halló presuntas irregularidades en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, como por ejemplo: no guardar el distanciamiento social, no usar el tapabocas o hacerlo de manera incorrecta y no allegar otras evidencias del cumplimiento de dichos protocolos.

El ente de control y vigilancia también expresó que solicitó evidencias a los operadores homologados del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), recopilando así material fotográfico y videográfico de la operación de los organismos involucrados en los incumplimientos, logrando evidenciar las violaciones a los protocolos de bioseguridad adoptados para mitigar la pandemia del COVID–19.

Los Organismos de Tránsito con presuntas irregularidades en los protocolos de bioseguridad son:

CEA DEL CAFÉ – Armenia, Quindío.

CDA LOS CENTAUROS – Villavicencio, Meta.

CRC HUMANEJO S.A.S. – Bogotá, Cundinamarca.

CRC CERTIFICANDO CRC – Bogotá, Cundinamarca.

En cuanto a los cargos que deberán afrontar los organismos, se encuentran: no reportar la información que le fue solicitada por esta Superintendencia y poner en riesgo a las personas al no haber implementado los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional.

Ante el escenario, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón, manifestó que “los ciudadanos van a realizar su revisión técnico mecánica o los cursos para obtener su licencia de conducción, confiando en que los establecimientos que prestarán los servicios cumplen las medidas de bioseguridad. La Superintendencia seguirá protegiendo a los ciudadanos, intensificando sus esfuerzos para prevenir la propagación del virus”.

En caso de ser encontrados responsables, las sanciones que afrontarán serían la suspensión de la habilitación y multa equivalente a ciento cincuenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Finalmente, el ente de control y vigilancia aseguró que. contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno.