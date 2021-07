Superpoderosas del uribismo no quieren a Miguel Uribe como cabeza de lista

El algoritmo de este miércoles nos lleva a hablar del Centro Democrático porque desde enero, en ese partido, se habla con mucha fuerza del excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, como el sucesor de Álvaro Uribe como cabeza de lista al Senado, para intentar llenar el hueco de cerca de 800 mil votos que dejará el expresidente, por su decisión de no volver al Congreso en 2022.



Supimos que a ese plan se opondrán nada más y nada menos que las cuatro superpoderosas del Centro Democrático: las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín, María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal.



Aunque no se oponen a la llegada de Uribe Turbay al partido, las cuatro congresistas consideran que hay material suficiente en el Centro Democrático y que la cabeza de lista en las próximas elecciones debe ser una persona de la entraña del uribismo y no alguien que recién llega a ese proceso político.



También supimos que cayó muy mal en un sector del partido que el anuncio sobre la llegada de Miguel Uribe y la posibilidad de que ocupara el primer renglón se hiciera en medios de comunicación y no en el seno de la bancada.

Así que aunque Uribe Turbay tiene el respaldo del expresidente Álvaro Uribe para llegar al Centro Democrático y que tuvo obtuvo más de 400 mil votos en la pasada elección a la Alcaldía de Bogotá, el camino hacia la cabeza de lista será muy complicado y tiene como obstáculo a las más importantes dirigentes del partido de gobierno.