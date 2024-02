Técnico Didier Luna, imputado por acoso sexual ¿dicta cátedra sobre mujeres y fútbol?

Desde el día de la imputación de cargos por acoso sexual por parte de la Fiscalía contra Didier Luna, extécnico de la Selección Femenina de Fútbol, no se tenían noticias suyas. Hasta este viernes cuando su nombre reapareció en un afiche supuestamente de la Universidad Pedagógica, que lo anunciaba como conferencista estrella sobre ‘La Mujer’.

La W se comunicó con la Universidad Pedagógica y una persona que se identificó como funcionaria del área de prensa, tapó la bocina mientras le reclamaba a su compañero ‘cómo así que no mira quién es... eso es de un medio, por lo del invitado’.

Cuestionada, la funcionaria no desmintió que Luna fuera invitado para dictar cátedra sobre la mujer, sólo se limitó a decir que la Universidad ya había emitido un comunicado que no es posible ubicar en sus redes sociales, y colgó. Escuche el audio

En el afiche digital que rotó en redes sociales, se lee: “Mujer y Fútbol. Problemáticas y retos. Invitados especiales, Conversatorio: Liga profesional femenina de fútbol Selección Colombia. Ponencia: Mujer y Fútbol. Didier Alfonzo Luna González. Técnico Selecciones Bogotá Femeninas y Selección Colombia Sub 17. Coliseo de la Universidad Pedagógica Nacional. Concierto sorpresa”.

La promoción de Luna como invitado experto para hablar de temas de género, despertó indignación entre varios de los convocados, pues hace menos de 2 meses el extécnico de la selección femenina de fútbol fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual.

La denuncia de acoso en el fútbol femenino la hizo pública en La W Carolina Rozo, fisioterapeuta desde el 2017 hasta abril de 2018 en el cuerpo médico de la Selección. Según ella, Didier Luna, “tenía una afectuosidad con las niñas que no era normal, intentaba besarlas coger su cara y hasta cogerles la cola”.

Rozo denunció que Didier Luna “siempre hacía esas cosas bajo una figura paternal y así lo justificaba”. Recordó que ella trabajaba como voluntaria y desde que entró sentía una cercanía abusiva de Luna hacia ella.

“Me decía que estaba muy linda, pero yo sabía que no era un cumplido, uno ya sabe el tono en el que lo dice; un día en el almuerzo se acerca con una foto mía que había publicado y me mostró la imagen y me dice ‘esta es la mujer que yo quiero para mí, no te descuides porque te voy a robar un beso’, fue intimidante”, aseguró Rozo quien formalizó sus denuncias ante la Fiscalía.