'Timochenko' descartó que el gobierno Samper conociera del magnicidio de Gómez Hurtado

Rodrigo Londoño "Timochenko" durante su comparecencia ante la JEP por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, desestimó cualquier hipótesis que planteara conocimiento del gobierno del expresidente Samper en el plan de atentar contra la vida del líder conservador.

El presidente del partido Comunes además reiteró que no se atribuyeron en su momento el ataque armado porque generó señalamientos entre fuerzas políticas.

"No se reivindica la acción porque después de que se da la acción comienza a verse que se generan esas contradicciones. Me atrevo a decirlo pues con dolor por lo que eso significa que eso era cobrar cuentas, no un ajuste de cuentas, era cobrar una actitud política del señor Gómez", manifestó Londoño.

Además, señaló que no hubo ninguna alianza con el cartel de norte del valle en esa operación criminal y que el secretariado de las Farc nunca discutió ningún tema relacionado con el asesinato. Londoño manifestó que solo conocieron del mismo cuando fueron informados después de que se consumó la muerte de Álvaro Gómez Hurtado.