“Todos vamos por la vida buscando la libertad”: Gloria Nieto de Arias

La invitada al Encierro de este jueves 25 de junio fue Gloria Nieto de Arias.

“Tiene cultura por todas partes, brota cultura. Ha sido una promotora de la cultura, ella su marido, sus padres, su hija, son sinónimo de cultura”, así la recibió Alberto Casas.

Gloria Nieto de Arias habló sobre su estudio de idiomas, “de muy niña estuve en un colegio en Suiza y ahí empecé a aprender francés, en Chile estudié en un colegio que era mitad francés y mitad español”.

“Todos buscamos la libertad, todos calladamente o expresamente vamos por la vida buscando la libertad”, expresó.

“A Roberto Arias le gustaba más la música, pero por la colaboración de él llegué a esos lugares lejanos”, manifestó.

Por otro parte, dio su opinión frente al coronavirus, “este virus por primera vez puso de acuerdo a todos los continentes y es que toca acabarlo”.

“He sido feliz porque he logrado lo que he querido, tengo una hija y nietos maravillosos, me siento acompañada a todas horas”, dijo.