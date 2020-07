Tomás Uribe confirma que empresario mencionado en interceptación es Luis Enrique Uribe

En diálogo con La W, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, se refirió a la interceptación de su llamada con María Claudia 'Caya' Daza y confirmó que el empresario sobre el que se habla en la conversación es Luis Enrique Uribe, quien ha tenido negocios en el sector petrolero.

Uribe Moreno aseguró que esa donación finalmente no se hizo, que el aporte se hizo a otra de las campañas a la Presidencia de la República y que él no ha hecho parte de la recolección ni gestión de las donaciones de las campañas políticas.

El hijo del expresidente Uribe dijo que conoció a María Claudia Daza hace muchos años y que por esa razón hablan de temas familiares y empresariales. Además, precisó que el Centro Democrático es muy austero en sus campañas y “es muy barato hacerse elegir”.

Lea en La W:

Cabe recordar que el pasado 3 de julio, en su cuenta de Twitter, Tomás Uribe publicó la grabación de una llamada suya con María Claudia 'Caya' Daza, en la que la exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador del Centro Democrático le habla sobre una posible donación de un empresario a la campaña presidencial.

"El amigo ese tuyo, que tiene una cara así como de vampiro, el de la otra vez, insiste en otra cita y en otra cita. ¿Sí será verdad tanta gloria, van a dar tanta plata? (...) porque la otra vez trajo a una señora, pero ella no habló de plata, entonces me salió con que había que llamarla y decirle: mira, por ahí supe que tú quieres donar. Sabes que eso no se maneja así, yo no soy capaz", pregunta Daza.

"Es que estamos en el final de campaña. Yo entiendo, por la reunión que acompañé a mi papá en el Partido, es que en este momento no se necesita plata, es muy bueno tenerla pero no es la prioridad. Yo les diría: si quieren dar plata hablen con Nubia Stella y el Presidente (Uribe) les da una cita después de elecciones", respondió Uribe Moreno.