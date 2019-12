Tragedia de Cholón, ¿Un hecho que pudo evitarse?

Luego de que se conociera la muerte de una mujer que realizaba careteo en Cholón en las Islas del Rosario en Cartagena, tras ser golpeada por la hélice de un yate de lujo, varios sectores han criticado la falta de las autoridades en esta zona.

Dos sobrevivientes de embestida de Yates habían advertido el hecho y no fueron escuchadas. ¿Negligencia, quién responde, una tragedia que pudo evitarse? Julieth González y Diana Cepeda contaron los accidentes que vivieron en la zona.

González narró que “yo me tiré (a nadar) porque los mismos conductores de las lanchas nos dijeron que podíamos hacerlo. Todo el tiempo yo estaba pendiente de mis hermanos, no me sentía tranquila”.

“Me salvé de que la hélice (de la embarcación) me partiera la cara (...) le dije al encargado que qué le pasaba” añadió.

Además, expresó que “me parece una negligencia total de parte de las autoridades. No hay boyas, señalización ni responsabilidad de los encargados por velar por la seguridad de los turistas. Ninguno dice que no es seguro nadar ahí”.

Por su parte, Diana Cepeda dijo que “en marzo de 2017 estuve en Cholón. Estaba en una lancha llamada "Carlota" y el capitán era Humberto Padilla; esta no contaba con baños así que para poder orinar, tocaba salir. Las escaleras estaban al lado del motor”,

“La hélice succionó mi pierna izquierda, ocasionándome heridas profundas. Llamaron una lancha ambulancia, fui trasladada al hospital de Bocagrande y ya había perdido tres litros de sangre” agregó.

Además, mencionó que “cuando ingresé a cirugía tenía un pronóstico de amputación, pero tras ocho horas de cirugía, me salvaron la pierna”.

De otro lado, Andrés Vásquez destacó “hemos tomado una serie de acciones a nivel interinstitucional (...) a través de testimonios, se adelanta una investigación administrativa por parte de la Capitanía de Puerto”.

Mientras que Javier Prada afirmó que “pedimos que nos ayuden a fortalecer los sistemas de seguridad para proteger a los turistas que llegan a Cholón”.