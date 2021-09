Tras instalar mesa de trabajo, taxistas de Cartagena levantan paro

Desde el gremio de taxistas, Felix Barrios, vocero de los manifestantes rechazó las declaraciones las declaraciones del alcalde, al señalar que la movilización era un mecanismo para presionar que se permita el trabajo de taxis colectivos.

Barrios indicó que la primera mesa de trabajo será instalada el próximo martes y que en ella revisarán las sanciones impuestas a 52 taxistas, al parecer, por prestar servicio ilegal de colectivos.

Alcalde así amaneció la ciudad, bloqueada e inmovilizada El sindicato de taxistas dice que no hablan con nadie diferente a ti, entonces toca despertarte y que salgas a cumplir tu labor porque son las 7:33 AM Ah... Te recuerdo que tu horario no es de oficina es 14/7 pic.twitter.com/Vxyvi8ooHG

Sorry al gremio de taxistas en Cartagena, se q son humanos, y también tienen familias.. pero la sensación generalizada de pésimo servicio es grande, pq me he tragado mas de un pa’alla no voy, te llevo pero me das 5mil más, si llueve no te llevo,si es dia sin moto tampoco. 1/2.