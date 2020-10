Tras operativo contra alias ‘Uriel’, Ejército pide al ELN su desmovilización

El Ejército Nacional luego de la operación contra alias ‘Uriel’ en el departamento de Chocó, donde se dio su baja, hizo una invitación a los guerrilleros del grupo armado organizado ELN para que se acojan a los beneficios que otorga el Ministerio de Defensa, si se desmovilizan

Según la institución, los guerrilleros tienen la oportunidad de abandonar esta organización y regresar a la legalidad, presentándose ante las autoridades civiles o militares y de Policía más cercanas, para beneficios para ellos y su núcleo familiar.

Así lo indicó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División, quien explicó los beneficios que obtendrían si toman la decisión, además entregó detalles de cómo se están realizando estos llamados en el departamento de Chocó, zona donde fue abatido alias ‘Uriel’.

El alto oficial manifestó también que, de no hacerlo, las operaciones serán contundentes contra cualquier miembro o cabecilla de esta guerrilla que opera y delinque no solo en esta zona del país, si no en todo el territorio colombiano