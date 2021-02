Tras perder demanda, taxistas insistirán en acciones contra DiDi y Cabify

Nicolás Alviar, representante de Coltech, explicó que el rechazo viene por “falta de documentos” por parte de los demandantes.

“Hay unos requisitos que deben ser cumplidos y en esta demanda de diciembre del año pasado contra estas plataformas hacen falta unos documentos que deben llegar próximamente del extranjero”, afirmó.

Según Alviar, estas plataformas de transporte prestan un “servicio ilegal”, debido que “no están reguladas, no pagan la barrera de entrada que sí deben pagar los taxistas, entonces es competencia desleal”.

“Las investigaciones que hemos hecho nos llevan a tomar estas acciones”, explicó el representante de Coltech, pero “las circunstancias son completamente diferentes a las de Uber”, en referencia a cuando la SIC falló en primera instancia a favor de la demanda de los taxistas; sin embargo, la empresa Uber apeló y esta demanda fue descartada.

“No es lo mismo prestar transporte público en carro particular que en taxi, y en las leyes no está estipulado el carro particular. Hay falta de regulación, no hay una ley que apruebe estas plataformas. Mientras esté pendiente esa regulación, las plataformas siguen siendo ilegales”, sentenció.

Sigue la W conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó las demandas que puso Coltech, en representación del gremio de taxistas en Colombia, contra DiDi y Cabify. Tenemos los documentos en donde se explican las razones para negar esas demandas que van en el mismo sentido de la acción que ellos mismos pusieron contra Uber. Sin embargo, conocimos también que la firma Coltech volverá a demandar y que ahora va detrás de todas las plataformas de servicio de transporte público individual, nuevas y viejas que operan en el país.