Tres proyectos de ley tendrán mensaje de urgencia del Gobierno en el Congreso

Al finalizar el Consejo de Ministros en Casa de Nariño, el titular de la cartera política, Fernando Carrillo, anunció que serán tres las iniciativas que serán prioritarias en esta agenda legislativa.



Según el ministro, los proyectos serán la ley estatutaria de la Salud, el proyecto de ley estatutaria de Fuero Militar y el Tratado de Alianza Pacífico con México, Chile y Perú, el cual es un gran compromiso internacional según señaló Carrillo.



Dos de estos mensajes de urgencia (ley estatutaria de salud y fuero penal militar) serán tramitados a través de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes, donde habrá sesiones conjuntas.



Por su parte, la reforma al Código Penitenciario, y el de Infraestructura no tendrán mensaje de urgencia.



Sin embargo, en las próximas horas se realizarán consultas con los presidentes de Senado y Cámara, y con los presidentes de las Comisiones séptimas para definir el futuro de la ley ordinaria de salud y determinar si definitivamente va o no con mensaje de urgencia.



La reforma Pensional, por su parte, seguirá su proceso de divulgación y construcción de consensos. Este proyecto, no obstante, seguirá entre las prioridades para el Gobierno.



"Mañana iré al Congreso para determinar cuál iniciativa entra primero de acuerdo al mensaje de urgencia. Lo importante es que tenemos que cumplir con dos objetivos: será un debate serio y reflexivo, sereno y detenido sobre los proyectos de ley, y otro, teniendo en cuenta que son leyes que benefician a todos los colombianos que requieren prioridad", recalcó Fernando Carrillo.