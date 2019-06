Tumban prohibición de beber alcohol y consumir sustancias psicoactivas en lugares públicos

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo del código de policía que prohíbe beber alcohol y consumir sustancias psicoactivas en lugares públicos, para el alto tribunal, la norma no es razonable y viola el libre desarrollo de la personalidad.



Se trata del Artículo 33 numeral 2 literal C del Código de policía. La Corte, declaró inexequibles las expresiones “alcohólicas, psicoactivas” del Artículo 33 numeral 2 literal C del Código de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016).



Explicó la Magistrada ponente, Diana Fajardo que el texto mismo tiene una clara y amplia prohibicion que impacta el ejercicio al libre desarrollo de la personalidad de forma considerable.