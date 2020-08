Una persona que ha hecho tanto por el país debe defenderse en libertad: Duque sobre Uribe

El presidente Iván Duque salió en defensa del senador Álvaro Uribe Vélez y lo calificó como un hombre “honorable y patriótico”.



Y aunque aseguró que no se pronunciará sobre hipótesis frente a su futuro judicial, confío en que el expresidente pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad.

“Nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad. He visto tantas críticas, recuerdo todos esos cuestionamientos que le hicieron a Álvaro Uribe, de muchos de sus detractores, tratando de vincularlo con grupos paramilitares, no hay en Colombia un político más escrutado, más analizado y escarbado que él”, dijo en Caracol Radio.



El mandatario agregó que es “absurdo” que quien desmovilizó y extraditó a paramilitares, sea acusado de “paramilitar”.

Finalmente aclaró que es respetuoso de las decisiones de las Cortes pero que una persona como el expresidente Uribe, “que ha hecho tanto por el país y que se ha presentado a todos los llamados de las autoridades, debe tener todas las garantías”.