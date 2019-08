Uno antes se lo podía pedir a una mujer y no había problema: Alí Humar

Luego de escuchar la versión de Marcela Posada, el director Alí Humar expresó frente a la acusación que: “yo tengo una vida de 50 años profesional, he trabajado con toda clase de actrices y no hay ni una sola que se haya quejado por la participación en mis obras.”

Por otra parte comentó que sí le parece peligroso lo que hace la actriz de difamar sobre una persona sin ningún tipo de prueba: “25 años después, yo no voy a ponerme a demandar porque tengo una vida demasiado tranquila. Jamás en mi vida he tenido acercamientos con ninguna actriz.”

Además el director aseguró no conocer a Marcela Posada: “yo no sé quién es Marcela, yo sé que hay una niña que de x años para acá salió a decir que yo la acosé, pero yo no sé, yo si es la misma mujer, dudo que pudo ser una actriz que fue a mi oficina y me propuso complacerme a cambio de darle el papel, yo esa vez le dije que no y ella salió y tiró la puerta, pero no sé si sea la misma mujer.”

Para finalizar el director dejó claro que nunca se ha sobrepasado con ninguna mujer, sin embargo ante la acusación también dijo que en tiempos pasados se podía coquetear sin que eso fuera acoso: “hace 25 años se lo podía pedir a la mujer y eso no era acoso, la mujer le daba una cachetada cuando uno se sobrepasaba y nada más, ahora estamos sujetos a este tipo de cosas. Sin embargo acosar a una mujer nunca lo he hecho y se los puedo jurar.”