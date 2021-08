Uno se siente muy desamparado por parte del Gobierno: colombiana en Dinamarca

La W les hizo seguimiento a las denuncias contra la Embajada de Colombia en Dinamarca y el Consulado en Copenhague porque ya completan dos años sin prestar servicios esenciales por falta de computadores y otros equipos.

Laura Delgadillo, colombiana en Dinamarca, expresó su descontento porque ha tenido que viajar hasta Estocolmo para renovar su pasaporte, incurriendo en gastos adicionales.

“Yo estaba trabajando y tuve que irme 5:30 a.m. a Copenhague, son cinco horas y media de viaje en tren. Mi cita era a las 12 m., llegué muy bien de tiempo y después el siguiente tren era a las 4:30 p.m. y llegué a mi casa a la 1:00 a.m.”, dijo.

Y agregó que tuvo que pagar alrededor de 800.000 pesos colombianos en los tiquetes de tren, en una época en la que no tenía una estabilidad financiera.

“No me siento para nada respaldada por el Gobierno y va más allá de hacer un trámite de pasaporte porque el gran ejemplo es la pandemia, cuando cerraron las fronteras acá en Dinamarca de verdad uno cómo hacía si no había una embajada, yo lo que tuve que hacer fue comunicarme a través de Facebook. Uno se siente muy desamparado acá por parte del Gobierno”, señaló.

Finalmente, aseguró que habló con un funcionario de la embajada llamado Sebastián que, aunque fue muy amable, no tenía clara la fecha exacta de apertura de los servicios.

Jorge Contreras es otro colombiano que vive en Dinamarca hace cuatro años y vivió una odisea para registrar a su hijo recién nacido en ese país.

“Nos dijeron que teníamos que ir hasta Estocolmo con el niño, mi salario en esa época era de estudiante y obviamente no teníamos los recursos para ir. Nos tocó ir hasta Berlín porque no nos daba la plata para ir a Estocolmo, entonces me tocó con mi hijo mayor, con mi esposa y mi bebé buscar tiquetes para Berlín”, narró.

Cuando llegaron al destino, les explicaron los requisitos y se encontraron con un inconveniente de traducción, ya que tenían que legalizar los documentos y traducirlos al español y no había un oficial que lo hiciera.

“Aquí no hubo nadie que nos respondiera”, dijo.

A pesar de que la Embajada en Dinamarca le aseguró a La W que esta semana llegarían los computadores y las máquinas para poder tramitar pasaportes, visas y otros documentos, en su página web dice que el Consulado en Copenhague entrará en operación progresivamente durante septiembre de 2021 y que, por el momento, los asuntos consulares en Dinamarca se seguirán manejando desde el Consulado en Estocolmo.