Vamos a tener que hacer un "pico y placa" de senadores en la Plenaria: Lidio García

En diálogo con La W, el presidente del Senado, Lidio García se refirió a las medidas que implementará para la sesión presencial del 13 de abril y reveló que se hará un "pico y placa" para que los congresistas estén en el recinto.

"Estará el personal exclusivamente necesario. Los asesores, la seguridad de los congresistas no estarán en el recinto; sólo habrá una cámara que le dará imágenes a los medios de comunicación y no habrá más de 40 o 45 senadores al tiempo en el recinto", señaló.

García aseguró que no se ha sesionado virtualmente porque "el decreto expedido por el Gobierno es muy ambiguo" y reveló que lo primero que se hará es tramitar el proyecto que permite las sesiones virtuales y mixtas, en momentos excepcionales.

El senador liberal añadió que ha habido "maldad en el debate" y reiteró que espera que no haya consecuencias derivadas de las sesiones presenciales.

"Soy operado de cáncer y me toca ir, Dios quiera que no pase nada pero me toca presidir; hay muchos congresistas que me han dicho que tienen problemas de salud".

