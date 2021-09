¿Veto de congresistas del Bloque Regional Valle a representante por exguerrillero?

Hoy vamos a hablar de una controversia que hay dentro del Bloque Regional de Congresistas del Valle del Cauca, que funciona desde muchos años como un espacio de diálogo permanente con el sector público y privado, gremios económicos, la Cámara de Comercio de Cali, entre otros.



Hay una tradición y es que el coordinador de este bloque es el congresista que tenga la mayor dignidad. En esta nueva legislatura le correspondería al segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Luis Alberto Albán, quien en el pasado era conocido con el alias de ‘Marcos Calarcá’ cuando perteneció a las FARC.

Fuentes internas nos dicen que algunos miembros, más que todo de los partidos de Gobierno, no quieren que sea el coordinador porque hizo parte de la guerrilla y consideran que no generaría cercanía, confianza y que amenazaría el liderazgo en el Valle.



De hecho, algunos no quieren que él sea su líder porque tampoco están de acuerdo con que tenga una curul.



A propósito, conocimos una carta que le envió el senador de la U, Roosvelt Rodríguez, a este bloque de congresistas donde dice que “esta posición es mezquina, cerradamente uribista y de enemigos furiosos del proceso de paz”.

Pero eso no es todo, advirtió que hay congresistas que a pesar de haber apoyado el proceso de paz también le quieren negar la oportunidad al representante del partido Comunes de liderar esta importante instancia.



Nos dicen que varios congresistas ya propusieron al senador conservador Mauricio Delgado para que sea el coordinador, con lo que se rompería una histórica tradición. Se espera que muy pronto se reúnan para ver cómo solucionan este ‘impasse’.