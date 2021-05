Vicepresidenta aseguró que no se está prohibiendo la entrada de la CIDH a Colombia

Después de la polémica generada por la intención de la CIDH de ingresar al país, cientos de personas han denunciado mediante las redes sociales, que presuntamente, el Gobierno Nacional no habría autorizado este ingreso. Por eso, la vicepresidenta y canciller colombiana salió al paso de estas declaraciones.



“No sé de dónde sacan eso. Si ustedes revisan la propia declaración de la CIDH, la puedo mostrar con gusto y ellos dicen claramente que se reunieron conmigo y los invité a venir al país, después de la audiencia a la que ellos mismos le pusieron fecha, para el 29 de junio”, aseguró.

Del mismo modo, Ramírez, enfatizó en que “si ellos quieren adelantar la fecha de la audiencia para mañana y luego venir al país, bienvenidos. No tenemos ningún problema en ello”. Estas declaraciones las entregó luego de una reunión con el asesor de Joe Biden, presidente de Estados Unidos para hablar sobre el tema de las vacunas que podría donar el país norteamericano a Colombia.



Por otra parte, la realización de la audiencia por parte de la CIDH, se llevará a cabo con la información que el organismo le solicitó a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes, en medio de las protestas y enfrentamientos derivadas del paro nacional.

Adicionalmente, Ramírez, sentenció con que “he reiterado que estamos totalmente comprometidos que cualquier caso de violencia o abuso policial tendría inmediatamente la investigación a través de la justicia ordinaria y por supuesto, exactamente igual en el abuso de un ciudadano hacia la fuerza pública”.

Finalmente, según la canciller, el Esmad no recibe ayuda por parte de EE.UU. y tan solo se ha presentado una desaparición derivada del paro nacional. “No hay ninguna ayuda de Estados Unidos al Esmad. Tenemos una fuerza pública enfocada en proteger la juventud, los niños y las calles. Se había hablado de 400, pero hay una sola denuncia de desaparición y ya se le pidió a la Fiscalía que adelante todos los esfuerzos porque esto no puede quedar en la impunidad; además se está tratando de centralizar la información para no generar confusiones”, finalizó.