Estados Unidos priorizará a Colombia en la vacunación contra el covid-19

Según Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del gobierno norteamericano, presidido por Joe Biden; no solo Colombia, sino que Latinoamérica serán la prioridad para avanzar con la vacunación contra el covid-19. Esto, debido a que Estados Unidos cuenta con un lote de 60 millones de dosis, del laboratorio AstraZeneca; pero que no cuenta con la autorización de Food and Drug Administration (FDA) para ser utilizadas.

“El presidente anuncia un plan de vacunas de más de 80 millones que vamos a suministrar globalmente. Latinoamérica va a ser una de las aprobadas en esa iniciativa y, obviamente, nosotros como siempre hemos apoyado a Colombia en ámbitos para crear mayor oportunidad económica y asegurar que la situación de seguridad es una que estemos apoyando, y de forma diplomática, como aliados, allí siempre estaremos"; afirmó

Aunque, la razón no es por defectos de los biológicos; de lo contrario, la autorización no ha sido emitida como consecuencia de la amplia reserva de dosis Pfizer y Moderna con las que cuenta la nación norteamericana. Por eso, se tomó la decisión de donar los biológicos AstraZeneca al mundo.

Lea también: (Habilitan nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19 en Bogotá)

Por otra parte, Ramírez, como Canciller colombiana, pidió al asesor que se tuviera en cuenta a Colombia, a pesar de que hay decenas de países que también esperan donaciones de dosis para continuar con la vacunación. Y no solo eso, también le pidió al gobierno estadounidense que prestaran vacunas al país que no estén en uso; para así acelerar el Plan Nacional de Vacunación en nuestro país, donde son más de 25 millones de personas las que hacen falta por inmunizar.

Puede interesarle: (Ordenan a WhatsApp cumplir estándar nacional de protección de datos en Colombia)

Del mismo modo, el pedido se hizo, teniendo en cuenta que más de la mitad de los habitantes de Estados Unidos ya recibieron al menos una dosis de vacuna contra el covid-19, motivo por el que la demanda de biológicos ha disminuido considerablemente.

Finalmente, González, en su calidad de asesor de Biden, afirmó que “muy pronto”, el presidente norteamericano llamará al presidente Iván Duque para conversar sobre el estallido social que en Colombia completa ya 29 días; sosteniendo, además, que se respalda la protesta pacífica pero que los hechos vandálicos deben ser investigados, mientras que aseguró que los Estados Unidos están dispuestos a “ayudar a Colombia a superar la crisis social”.