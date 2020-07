Vicepresidenta retiró denuncia penal contra el periodista Jerry Mcdermott

A través de su cuenta de Twitter, la defensa de la vicepresidenta, Marta Lucia Ramírez, anunció que retirarán la denuncia contra el periodista que vinculó a su esposo con 'Memo Fantasma'.

"Luego de la aclaración de @jerrymcdermott ante diversos medios de comunicación sobre mi esposo, sus negocios y sobre mí, vamos a retirar la denuncia penal en contra del periodista. @jerrymcdermott confirma lo que he señalado: en los tiempos de la relación comercial con la constructora no había investigación ni acusación conocida contra Guillermo Acevedo, ni evidencia sobre actividades ilícitas, como lo certificaron la Policía, la Fiscalía y Fiduprevisora. Recibimos sus palabras como una aclaración importante, sigo manteniendo lo que siempre dije: no conozco, ni me reuní, ni he conversado nunca con Guillermo Acevedo, ni recibí de él la información de las investigaciones periodísticas de @jerrymcdermott", dijo Ramírez a través de su cuenta de Twitter.

"El caso de @jerrymcdermott me puso en una encrucijada y la defensa a mi buen nombre prevaleció. Hoy considero el caso superado y retiraré la denuncia penal. La libertad de prensa y la defensa del honor son derechos inalienables y baluarte de la democracia", agregó la funcionaria.

A través de un comunicado la defensa de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, había anunciado que presentó una denuncia por injuria agravada en contra de Jeremy McDermott, director Ejecutivo y Cofundador de InSight Crime, con el único propósito que en la etapa de conciliación o anterior a ella, McDermott corrija la información imprecisa, inexacta y errónea difundida.

En su momento y según la firma de abogados de Víctor Mosquera, se solicitó rectificar o aclarar la información ambigua e inexacta que había difundido, en la que afirmaba que la señora vicepresidente le había informado que conocía personalmente al señor Guillermo León Acevedo, cuando, por el contrario, esta le manifestó telefónicamente y en su chat privado, de forma inequívoca, que no conoce ni ha tenido ninguna relación con el señor Acevedo.