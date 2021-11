Víctimas criticaron que Victoria Sandino hable de crímenes de guerra contra Farc

Luego de que la senadora Victoria Sandino señalara que el asesinato de Alfonso Cano, excomandante de las Farc, fue una ejecución "fuera de combate" cuando estaba "indefenso" y "desarmado" así como el señalamiento a las fuerzas del estado de cometer delitos que serían "crímenes de guerra contra las Farc", víctimas de ese grupo armado expresaron su rechazo.

Uno de ellos fue el subintendente (r) Jhon Frank Pinchao, quien llamó a la senadora Sandino a tener una posición "seria" y a dedicarse a sacar proyectos de ley en beneficio del Acuerdo de Paz, en vez de "estar con el espejo retrovisor". "Deben tomar una posición seria, no pueden seguir mintiéndole al país como lo han hecho hasta ahora, están faltando a la verdad creando polémicas que no tienen ningún sentido, deberían ocuparse de los proyectos que tanto defendían a través de las armas, sus reformas agrarias etc." manifestó al ser consultado por La W.

Otro de los oficiales que se pronunció en relación con ese grave señalamiento hacia la Fuerza Pública, fue el general (r) Luis Mendieta, quien indicó que las Farc eran quienes remataban a los oficiales que resultaban heridos y sobre los delitos sexuales, las mismas exguerrilleras acusan es a sus propios comandantes.

"Los crímenes de guerra siempre los han cometido las Farc cuando ejecutaron policías, soldados, ataques, emboscadas. Tomemos solamente el ejemplo de la toma de Mitú, allí varios policiales fueron rematados quienes quedaron heridos, fueron desaparecidos" sostuvo.

El soldado Wilson Benavides, secuestrado durante la toma de Mitú, manifestó que ese tipo de afirmaciones solo tienen intereses políticos en vísperas de elecciones para desprestigiar a la Fuerza Pública.

"Es una retórica, deben tener pruebas para ese tipo de afirmaciones" indicó. Por su parte el coronel Raimundo Malagón, en su condición de víctima de secuestro manifestó que las "cosas hay que decirlas por su nombre" y Alfonso Cano para esa época se encontraba fuera de la ley y estaba cometiendo actos terroristas.