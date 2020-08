Víctimas de Mancuso hablaron sobre su posible regreso a Colombia

Ante la posible extradición de Salvatore Mancuso a Colombia, Judith Velasco, una de las víctimas de la masacre de El Salado, habló en Sigue La W, sobre este tema. Dijo que "hay un enredo que uno no alcanza a entender qué está pasando".

Velasco apuntó que Mancuso debe contar toda la verdad y que el Gobierno debe exigirle que la diga: "hay gente desaparecida, no sabemos quién dio la orden de esa masacre". También señaló que todo lo que está pasando es confuso, pero que espera que en Colombia pasé algo en relación con el caso Mancuso.

Sin embargo, relató que no cree que en el país haya garantías para que se sepa todo lo que ella, y las demás víctimas, desean saber: la realidad de este cruel suceso; sin embargo, confía que las autoridades y el Gobierno hagan lo posible para su extradición.

Finalmente, en torno a las declaraciones que ha hecho Mancuso desde Estados Unidos dijo que esos relatos no los conocen, no saben si son ciertos y consideró que eso no ayuda a esclarecer los hechos porque él debe hacerlo en Colombia.