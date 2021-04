[Video] Senador Wilson Arias se enfrenta a Policía en Cali para defender a jóvenes

El congresista del Polo Democrático decidió participar activamente de las manifestaciones que se presentan en la capital del Valle del Cauca.

"Si Cali está en las calles, yo soy caleño y he sido electo senador por muchos caleños/as, no me pidan que me quede en la casa viendo las paredes; mi obligación es salir a estar con el pueblo pacífico. ¡Viva el #ParoNacional30A!", escribió en un trino.

Lea aquí: Uribe a favor de que la fuerza pública use sus armas para defenderse del vandalismo

Por medio de sus redes sociales y con la tensa situación que se ha vivido en esa ciudad por cuenta de los desmanes, vándalismo y violencia desde el 28 de abril, Arias ha reportado las dos caras de las manifestaciones.

En uno de sus post se le puede ver al legislador dirigiéndose a una patrulla de la Policía exigiendo a las autoridades que liberaran a un grupo de jóvenes que fueron detenidos, presuntamente, por protestar de forma violenta, argumentando que por su condición de senador de la República, los agentes estaban en la obligación de responder a su solicitud.

Le puede interesar: Capturan a 30 personas involucradas en actos vandálicos durante protestas en Cali

En la grabación, Arias asegura que los detenidos fueron "torturados y maltratados", mientras señalaba el número de la móvil y las placas de la misma.

También, el senador se posiciona enfrente del vehículo para evitar su desplazamiento, pero la patrulla retroce; acto seguido se le puede ver al congresista tomando dirección hacia su camioneta, al parecer, para perseguir a la van.