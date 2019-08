Hoy en La W con Vicky Dávila, Nórida Rodríguez y Lady Noriega, debatieron sobre la columna de Margarita Rosa De Francisco, llamada “Vieja”, que plantea la obligación que impone la sociedad a las mujeres de no envejecer.

Inicialmente, Rodríguez aseguró que le conmovió la columna, “me parece que es triste y trágico que las mujeres tengamos que sentirnos así incluso siendo jóvenes. No está mal ser bellas, lo es la obligación de serlo; cumplir años debería ser un motivo de celebración y no una crítica”.

Por su parte, Noriega dijo que para ella, “Margarita Rosa es tan segura de sí misma que le importa un comino lo que digan sobre su apariencia” y que con su columna “está manifestando la guerra interior que vivimos todas”.

“A todos nos van a salir arrugas, se nos va a descolgar la piel y se nos va a acabar el colágeno, los 20 se van, los 30 también. Qué rico llegar a los 50 años y poder decir "qué años tan maravillosos he vivido" afirmó.

De otro lado, también Martha Bolaños y dijo que “Margarita Rosa es una mujer que admiro profundamente que plasmó un momento por el que tenemos que pasar todas las mujeres”.

Además habló de una de sus mayores dificultades relacionadas con este tema, “yo tuve la crisis a los 40 como a los 42, cuando noté que la piel se empieza a descolgar. Hoy en día, a mis 45 años, me siento mejor que nunca”.

También hablaron del concepto de juventud y Nórida Rodríguez afirmó que “está sobrevalorada, pero es cuestión de tiempo. Y no todos envejecemos igual, hay unos que lo hacen más rápido que otros”.

Adicional a eso, cuestionó el machismo que tienen las críticas hacia las mujeres que envejecen, “si a un hombre le salen barriga y canas, es sexy e interesante; si le pasa a una mujer, es que no se cuida”.

“Nos educan para ver a la mujer como un objeto y este se deprecia, vale menos cuando envejece” añadió.

De igual manera, Marta Bolaños, dijo que “si una mujer quiere tener un cuerpo agradable, lo puede tener. Estoy de acuerdo con cuidarse, yo lo hago y lo seguiré haciendo. Nunca dejaré de ser quien soy”.

Además, mencionaron el cuidado que tiene con su figura y rostro, la reconocida presentadora y actriz, Amparo Grisales, quien siempre ha llamado la atención por verse mucho más joven respecto a la edad que tiene, “¿Cómo es posible que sea una mujer que se ha cuidado tanto y sea tan bien puesta a su edad, pero solo se hable de la edad que tiene?” se cuestionó Lady Noriega.

También, Lady Noriega, señaló que “las mujeres tenemos que empezar a creernos el cuento de que no estamos para rellenar la vida de nadie”. Mientras que Marta Bolaños, Hay una frase tremenda que es "estás hermosa a pesar de tu edad".

Finalmente Nórida concluyó que “a esta edad he hecho cosas que no me había atrevido a hacer a los 20. La verdadera juventud es eso, no es una piel tersa sin arrugas”.

“Todas las mujeres tenemos derecho a envejecer como queremos” puntualizó Nórida Rodríguez.