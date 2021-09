Votación de moción de censura contra mintic fue otra jugadita del gobierno: Muñoz

El pasado viernes 10 de septiembre se hundió en el Congreso la moción de censura contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por la abstención de algunos representantes para votar.

Aunque los votos por el sí (56) superó a los votos en contra (30), no se obtuvo los 85 votos necesarios para aprobar la moción.

Frente a esto, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, en diálogo con W Fin de Semana mencionó que “El Congreso no leyó lo que está pasando en el país, no entendió la indignación del pueblo colombiano, tampoco se preocupó por los niños que están desconectados (…) Todo fue un entramado que se identifica como concierto para delinquir, los que no votaron por la moción cometieron varias irregularidades, se inscribieron 150, pero solo votamos 80”.

"Hicieron otra jugadita del Gobierno para evadir la responsabilidad", añadió Muñoz.

Por su parte, el representante de Cambio Radical, Cesar Lorduy, aseguró que “había una moción de censura que tenía carencia de objeto, había un hecho superado porque ella ya había presentado su renuncia. La presidenta de la Cámara convocó la votación sin estar obligada a hacerlo y eso habla muy bien de ella”.

Agregando que no se puede comparar la votación nominal con la pública y lista ya que “la votación nominal fue la que se aplicó y contra esa no se presentó ninguna objeción sino hasta después de aplicar la votación”.

Para finalizar, ambos representantes resaltaron la labor de la periodista Paola Herrera al dar a conocer los detalles del polémico contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.