Ya no se puede andar con vidrios abiertos ni cerrados: víctima de rompevidrios en Bogotá

Marcela Contreras fue atacada por “rompevidrios” cuando se encontraba en su carro en la ciudad de Bogotá. “El vidrio se desboronó y yo llevaba el bolso en mis piernas (…). Se llevaron todas mis cosas”.

Marcela asegura que el ladrón le dijo que si no le entregaba el bolso, la mataba. “Yo forcejeaba, hasta que el ladrón me puso un arma de fuego y me amenazó de muerte. La inseguridad está tenaz”.

Tras los hechos, un policía acudió al lugar, “Me dijo "otro caso de robo de los rompevidrios". Me dijeron que pusiera la denuncia por internet, y me ayudó a llamar a los bancos”.

Contreras señaló que en la Calle 116, abajo de la 15, es la zona donde se presentan estos robos frecuentemente.

Según Contreras, las autoridades recomiendan no llevar los objetos de valor a la vista. “La Policía me dijo que era mejor llevar los bolsos en el baúl”. El carro tenía película de seguridad, Marcel aún no comprende cómo rompieron su vidrio.