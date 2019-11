Yo me sentía protegida pero ahora no, lo que hicieron fue sangriento: víctima de golpiza

En diálogo con La W, Diana, mujer víctima de la brutal golpiza por parte de un grupo de Policías en inmediaciones de la Universidad de Los Andes al término de la jornada de protestas del 21 de noviembre, narró sus version de lo ocurrido, calificando el hecho de los uniformados como "brutal y sangriento".

La mujer confirmó que ya pudo volver a su casa, mencionando que tuvo que permanecer en Medicina Legal, lugar donde además tuvo que volver a algunos de los policías agresores, y revivir algunos de los instantes que tuvo que vivir al término de las protestas.

"Me duele todo el cuerpo", dijo la mujer, quien explicó que cuando ocurrió dodo se encontraba en compañía de un compañero con quien habían estado haciendo trabajo peridístico y captando material audiovisual. Señaló que vieron la presencia de los motorizados, pero no sientieron temor, "yo me sentí protegida".

Dice que los uniformados los interceptaron, y que los agredieron pese a que ninguno de ellos opuso resistencia al requerimiento de los policías. "El proceso de solicitar los documentos fue totalmente saltado ... todo fue a los golpes", denunció.

"En el primer bolillazo yo intervine y ahí me cogió un policía de la maleta, me dio un bolillazo en la cabeza, me tiró en las escaleras y se vino el resto de los policías a darme patadas y bolillo": dijo la mujer.

La mujer señaló que fue muy impactante lo ocurrido, afirmando que "lo que hicieron fue sangriento, me vieron en la remala y me arrastaron por las escaleras hasta que vieron que no reaccionaba". Dijo también que parte de los equipos que empleaban ellos para el registro audiovisual se perdieron.

"Lo más trsite es que me dejaran tirada como una bolsa de basura": Diana.

Denuncia que estando en la sala de urgencias del hospital al que fue llevada también vio a otro grupo de personas golpeadas y heridas por miembros de la fuerza pública.

La mujer cuestionó que garantías tienen los periodistas para ejercer su trabajo, cuando la fuerza pública, grantes de la seguridad, son quienes terminan agrediendola.