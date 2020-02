“Yo no quiero matar a nadie”: Duque sobre acusación de Aída Merlano

“Yo no quiero matar a nadie, lo que quiero es que se haga justicia porque esa señora tiene una deuda con la justicia colombiana. Es corrupta, es bandida y está prófuga de la justicia porque ella fue condenada por las autoridades colombianas”, dijo.



El mandatario insistió en que la excongresista debe ser traída a Colombia y que la dictadura de Nicolás Maduro no debería seguirse prestando “para la alcahuetería de la corrupción”.



“En Venezuela no solamente no han cumplido los protocolos de la Interpol sino que ahora también ya hubo una solicitud expresa de la Corte Suprema de Justicia”, señaló sobre el pedido de extradición.

