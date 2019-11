“Yo no vengo de las marrullas politiqueras”: Duque

“Muchos se preguntan por qué el presidente no trató de incidir en las elecciones locales con su poder, esa es la política vieja, esa es la política que cree que el poder es simplemente jalar las cuerdas del poder por debajo de la mesa a su favor pero mantener la cara de hipocresía ante la sociedad, no”, dijo durante la conmemoración número 30 del Foro de presidentes.

Le puede interesar: Vamos a atacar duramente a las disidencias de las Farc en Cauca: Mindefensa

Y aunque reconoció que tiene convicciones políticas, indicó que como presidente tiene que garantizar que la democracia sea un derecho legítimo para todos los ciudadanos.

“Cuando yo llegué a la Presidencia recuerdo que algunos me decían: presidente y usted cómo va a inclinar la balanza por la Contraloría, y le dije que yo no me meto en la Controlaría. Un gobierno honorable le tiene que ser indiferente a quien sea elegido como contralor porque un gobierno honorable está siempre abierto al escrutinio de cualquiera”, dijo.

Lea también: A pesar del desempleo, presidente Duque dice que la economía sigue creciendo