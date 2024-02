Yolanda Ruiz relata por qué todos los días caminamos 'En el filo de una navaja'

'En el filo de la navaja' es el libro de Yolanda Ruiz donde reúne las historias que marcaron un antes y después en su carrera.

Se trata de historias que harán reflexionar al lector sobre los momentos en que debemos tomar decisiones trascedentales, para Yolanda, estas son situaciones en las que estamos caminando en el filo de la navaja.

"Son crónicas, todas con un sentido de aportar reflexión de decisiones que se tomaron en algún momento", explicó la autora.

Por supuesto, en el libro reflexiona sobre el oficio del periodista: "Nuestra esencia es seguir siendo periodistas, ser testigos de los hechos. El objetivo es el mismo, ser buenos periodistas, contrastando fuentes, decantando información. No podemos salir a publicar lo que publica todo el mundo".

Somos seres humanos, ¿hay objetividad en periodismo?

"La objetividad no existe en periodismo y no puede existir, en la medida en que quienes hacemos periodismo somos humanos", resaltó Yolanda Ruiz. Sin embargo, hizo énfasis en que "lo que sí nos pueden pedir a los periodistas es que seamos responsables y rigurosos.

Ejemplos para reflexionar y no hacer reglas en el periodismo

Sobre la pregunta de por qué considera que el reportaje hecho por Sean Penn al Chapo Guzmán no es periodismo, Yolanda Ruiz explicó que en este caso "se trató de un reportaje hecho con muchas reglas puestas por la fuente, y por una fuente que está al margen de la ley".

"La fuente editaba, la fuente decidía, a la fuente se le mostraba lo que se iba a publicar y me parece que ahí se empieza a perder el camino", dijo. En ese sentido, Ruiz resaltó la importancia de mantener distancia frente a la fuente para poder informar con equilibrio.

La entrevista con Pablo Escobar...

Yolanda cuenta en su libro que antes de la entrevista le pidieron enviar las preguntas, sin embargo, ella no las envío. "Se enviaron temas generales, pero preguntas no. Ese ha sido un principio mío desde siempre.Me ha pasado que fuentes ponen condiciones para las entrevistas. Mi respuesta es "No". (...) No envío las preguntas porque es cerrarse a respuestas que puedan abrir caminos a otras preguntas y otros universos".

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: