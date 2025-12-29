Zelenski negó que Ucrania haya atacado con drones una de las residencias de Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski en Varsovia durante diciembre de 2025. FOTO: Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció una “mentira” de Moscú después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores acusara a Kiev de haber lanzado durante la noche drones contra la residencia de Vladimir Putin en la región de Nóvgorod.

“Aún otra mentira de la Federación de Rusia”, denunció el dirigente ucraniano durante un intercambio virtual con periodistas, considerando que Moscú “simplemente prepara el terreno para llevar a cabo ataques, probablemente contra la capital y probablemente contra edificios gubernamentales”.

Zelenski también acusó a Moscú de intentar minar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania: “Rusia vuelve a las andadas, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump”, dijo Zelenski en las redes sociales.

Noticia en desarrollo...

