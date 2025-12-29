Mercado de fichajes de Nacional, América, Millonarios y Junior: rumores, salidas y contrataciones

Con el fin del torneo 2025-II de la Liga BetPlay, los grandes equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) comienzan a moverse en el mercado de fichajes. América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios y Junior de Barranquilla son los equipos que más mueven el mercado de contrataciones y salidas en esta época del año.

Junior de Barranquilla

Junior, vigente campeón del FPC, buscará reforzar su plantilla con jugadores de calidad, aunque deberán valorar las salidas que tendrán.

Posibles salidas

José Enamorado: el jugador, una de las revelaciones del torneo y la joya del fútbol colombiano, es pretendido por grandes del continente.

el jugador, una de las revelaciones del torneo y la joya del fútbol colombiano, es pretendido por grandes del continente. Guillermo Paiva: el delantero paraguayo fue vital en el esquema de Alfredo Arias, sin embargo, Junior no contaría con él para la próxima temporada. Hay interés de equipos como América de Cali.

el delantero paraguayo fue vital en el esquema de Alfredo Arias, sin embargo, Junior no contaría con él para la próxima temporada. Hay interés de equipos como América de Cali. Teófilo Gutiérrez: uno de los líderes del equipo ‘tiburón’ podría retirarse tras darle la estrella 11 a la escuadra.

uno de los líderes del equipo ‘tiburón’ podría retirarse tras darle la estrella 11 a la escuadra. Yimmi Chará: uno de los referentes del equipo podría salir si hacen una buena oferta. Deportivo Cali estaría interesado en el polivalente jugador.

Fichajes

Jannenson Sarmiento: extremo de 26 años que llega proveniente de Unión Magdalena.

Rumores

Luis Fernando Muriel: el experimentado delantero, exintegrante de la Selección Colombia, podría regresar al FPC y Junior es uno de los equipos que podría hacer el esfuerzo económico.

el experimentado delantero, exintegrante de la Selección Colombia, podría regresar al FPC y Junior es uno de los equipos que podría hacer el esfuerzo económico. Pablo Monje: mediocampista argentino de 28 años que actualmente juega en el Deportivo Riestra.

El ‘embajador’, tras quedarse fuera de los cuadrangulares semifinales de la liga, tomó ventaja en los movimientos de verano.

Le puede interesar: Flamengo renovó el contrato de Filipe Luis hasta 2027

Salidas posibles/confirmadas

Juan Pablo Vargas: el zaguero costarricense deja el club tras varios años.

el zaguero costarricense deja el club tras varios años. Néiser Villarreal: fue presentado por Cruzeiro.

Fichajes

Sebastián Valencia: defensor de 29 años llega a Millonarios tras su paso por Fortaleza.

defensor de 29 años llega a Millonarios tras su paso por Fortaleza. Carlos Darwin Quintero: ‘El Científico’ llegó para reforzar el ataque azul luego de quedar como agente libre tras la crisis económica del Deportivo Pereira.

‘El Científico’ llegó para reforzar el ataque azul luego de quedar como agente libre tras la crisis económica del Deportivo Pereira. Mateo García: de 27 años, llega desde Once Caldas, para el mediocampo de Millonarios.

de 27 años, llega desde Once Caldas, para el mediocampo de Millonarios. Julián Angulo: el extremo de 23 años se suma al equipo de Hernán Torres.

América de Cali

El conjunto ‘escarlata’, que está ‘divorciado’ con su hinchada por diversas razones, espera volver a enamorar a sus seguidores con contrataciones que les devuelvan la esperanza.

Salidas confirmadas/posibles

Luis Ramos: América de Cali no ejerció la opción de compra que tenía por el delantero peruano.

América de Cali no ejerció la opción de compra que tenía por el delantero peruano. Joel Graterol: ambas partes no llegaron a un acuerdo para su renovación.

ambas partes no llegaron a un acuerdo para su renovación. Santiago Silva: el equipo rojo del valle no ejerció la opción de compra que tenía por él.

el equipo rojo del valle no ejerció la opción de compra que tenía por él. Luis Paz: aunque no se ha hecho oficial, el mediocampista anunció que sería su última temporada en el equipo.

aunque no se ha hecho oficial, el mediocampista anunció que sería su última temporada en el equipo. Adrián Ramos: volvió para brindar una mano al equipo ‘escarlata’, pero podría no continuar.

volvió para brindar una mano al equipo ‘escarlata’, pero podría no continuar. Andrés Roa: llegó a mitad de año en el mercado de agentes libres y su continuidad la definirá el técnico David González.

llegó a mitad de año en el mercado de agentes libres y su continuidad la definirá el técnico David González. Andrés Tello: llegó a mitad de año, no jugó un solo minuto, y su continuidad la definirá el técnico David González.

llegó a mitad de año, no jugó un solo minuto, y su continuidad la definirá el técnico David González. Nicolás Hernández: el zaguero será evaluado por el DT David González.

el zaguero será evaluado por el DT David González. Yerson Candelo: lateral derecho que no sería tenido en cuenta por David González.

lateral derecho que no sería tenido en cuenta por David González. Daniel Bocanegra: zaguero central que no sería tenido en cuenta por David González.

Fichajes

El equipo del Valle del Cauca aún no ha anunciado fichajes.

Rumores

Yeison Guzmán: el atacante llegaría a préstamo desde Fortaleza de Brasil.

el atacante llegaría a préstamo desde Fortaleza de Brasil. Cristopher Fiermarin: el guardameta es una de las opciones que maneja el equipo para reforzar su arco.

el guardameta es una de las opciones que maneja el equipo para reforzar su arco. Marlon Torres: con pasado ‘escarlata’, el zaguero central podría volver al equipo tras varios años en Deportes Tolima.

Atlético Nacional

El equipo ‘verdolaga’ buscará mantener la ‘columna vertebral’ de su equipo para la próxima temporada y reforzarse en posiciones específicas ante posibles salidas.

Salidas confirmadas/posibles

Marino Hinestroza: Nacional ha confirmado que mantienen negociaciones para vender al extremo. Uno de los más interesados en ficharlo es Boca Juniors de Argentina.

Nacional ha confirmado que mantienen negociaciones para vender al extremo. Uno de los más interesados en ficharlo es Boca Juniors de Argentina. Camilo Cándido: el lateral uruguayo se perfila como una de las salidas seguras de Nacional.

Rumores

Luis Fernando Muriel: el delantero colombiano suena para el ‘verde paisa’ y para el Junior de Barranquilla.

el delantero colombiano suena para el ‘verde paisa’ y para el Junior de Barranquilla. Jean Pestaña: el defensor central con pasado en América de Cali podría llegar a Nacional, pero disputa con Junior y América de Cali.

el defensor central con pasado en América de Cali podría llegar a Nacional, pero disputa con Junior y América de Cali. Milton Casco: con 37 años, el lateral llegaría al equipo a aportar su experiencia tras su paso por River Plate.

con 37 años, el lateral llegaría al equipo a aportar su experiencia tras su paso por River Plate. Nicolás Hernández: al joven de 21 años, que juega en todo el frente de ataque del Orlando City, sería una de las opciones del equipo.

Fichajes

Atlético Nacional aún no ha anunciado contrataciones para el 2026.