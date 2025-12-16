EN VIVO 🔴 Tolima vs. Junior: siga el minuto a minuto de la final de Liga BetPlay II - 2025
El Junior visita Ibagué buscando defender el 3-0 en la ida, mientras que el Deportes Tolima de Lucas González busca una remontada inédita en finales cortos del Futbol Profesional Colombiano.
Llega la gran final del segundo semestre Liga Betplay y con ello, el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla vuelven a enfrentarse este martes 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro para definir al campeón del 2025-II y la ‘estrella de Navidad’.
En el partido de ida, el Junior venció por 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con doblete de José Enamorado y una anotación de Bryan Castrillón.
Cabe recordar que en tres ocasiones, el Deportes Tolima perdió el partido de ida y después definió la serie como local, pero en ninguna de ellas fue campeón, concretamente en 2006-II, 2021-II y 2022 I ante el Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali y Atlético Nacional respectivamente.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento