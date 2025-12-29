Ecopetrol rechazó las acciones violentas presentadas en el Catatumbo el pasado fin de semana

Catatumbo

A través de un comunicado, Ecopetrol rechazó las acciones violentas que se han presentado en las últimas horas en la región del Catatumbo, donde un vehículo que atendían una emergencia sobre una línea de transferencia de crudo, fue incinerado.

“Ecopetrol rechaza las acciones violentas registradas en la zona norte del campo Tibú, donde desde el 25 de diciembre se presentan confrontaciones entre grupos armados organizados, los cuales ocasionaron la afectación de una línea de transferencia de crudo por impactos de armas de fuego, generando pérdida de contención y derrame de hidrocarburos afectando suelo y vegetación”, dijo la petrolera a través de un comunicado.

Agregan que “el 27 de diciembre la empresa desplazó personal para atender la contingencia, logrando la reparación de la línea y contener el derrame de crudo. Al momento de la salida del área, los trabajadores fueron obligados por desconocidos a dejar los dos vehículos en los que se movilizaban en el punto de las reparaciones, donde posteriormente uno de ellos fue incinerado en medio de las nuevas confrontaciones”.

Así mismo recuerda la empresa que desde el pasado mes de octubre se encuentran suspendidas las operaciones en esa zona, debido a la compleja situación de orden público que se presenta en la zona norte del campo Tibú.

“Ecopetrol destaca el trabajo articulado que se viene realizando con las autoridades locales, departamentales, nacionales y la Fuerza Pública, para evaluar las condiciones que permitan la reactivación segura de la zona norte del campo Tibú y hace un llamado a garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos en la región del Catatumbo”.