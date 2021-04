Debate: ¿Las aglomeraciones en Transmilenio son culpa de los empresarios?

Las imágenes de Transmilenio al límite prendieron las alarmas por el incumplimiento de la cuarentena en Bogotá. La alcaldesa advierte que algunas empresas estarían obligando a sus empleados a ir trabajar, arriesgando su salud y toda la ciudad.

Guillermo Rivera, veedor Distrital, manifestó en Sigue la W que “es necesario establecer cuáles empresas están obligando a sus empleados a ir a trabajar para que las autoridades tomen decisiones, y también le pedimos a Transmilenio que no reduzca su flota, así como lo hizo hace un año”.

“Estamos pidiéndole a los ciudadanos que nos cuenten su caso. Si las empresas no están bajo las excepciones, se pide que las autoridades investiguen por qué no se cumple con las medidas decretadas”, indicó.

Cree que no se le puede hacer la misma “exigencia y el mismo reproche a una empresa que claramente no puede funcionar de manera virtual. He venido insistiendo en la pedagogía y que los ciudadanos apliquen los protocolos”.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, dijo que “salir a trabajar es una obligación para muchos bogotanos, pero es muy cómodo, a las personas que hacen trabajo remoto, criticar a las que tienen que salir y que viven del día a día”.

“Si hay algunas empresas que obligan a sus trabajadores a asistir, deben ser investigadas. Aunque este decreto lo que hace es prohibirles a las entidades a trabajar”, señaló.

Recalcó que se deben tomar medidas de autocuidado para mitigar el virus “porque el impacto económico de una cuarentena es brutal”.

Le puede interesar: Transmilenio opera como en domingo: reportan aglomeraciones en varias estaciones

Finalmente, Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá, explicó que “es una necesidad y una responsabilidad no solo para lo que significa en los trabajadores, sino para la economía. La economía formal ha venido trabajando fuertemente en mantenerse activos y las cuarentenas generales pueden manejarse de otra manera”.

Insistió que “el tema de los horarios se ha implementado y ya llevamos un año cediendo cuatro horas de trabajo. De hecho, hace un mes se dio una situación especial y es que se podía llegar a trabar antes de las 6 de la mañana”.