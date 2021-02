El caso del homicidio de Sofía, la amiga de Ana María Castro

El 14 de octubre de 2019, Karen Sofía García Guerrero, de 20 años, fue asesinada con disparos por la espalda cuando ingresaba a su apartamento junto a su novio en el barrio Villa Claudia de Kennedy en Bogotá. Un año y tres meses después de su muerte, la Fiscalía le ha negado todos los videos y las pruebas a su madre. El proceso se archivó hasta que ella no tenga un nuevo indicio, y el ente acusador concluye, sin pruebas para la familia, que ella fue víctima por pertenecer a una red de microtráfico.

Mónica Guerrero, mamá de Karen Sofía, explicó que “estoy conmocionada por el tiempo que ha pasado con la muerte de mi hija y está en impunidad. No se sabe nada solo hay hipótesis. Estoy aterrada de no poder saber qué pasó realmente con mi hija. He pedido pruebas, he pedido videos”.

“Le pedí a la Fiscalía datos y como no recibía respuestas me tocó pedirle ayuda a un investigador”, manifestó.

Le puede interesar:

Frente a la relación que podría tener Karen Sofía con las drogas, señaló que “mi hija consumía ocasionalmente marihuana. Inducen las versiones a que ella tenía conexos con estupefacientes, lo que quieren es manchar la imagen de ella”.

Isabel Barón, abogada de Mónica, dijo que “A ella no le dijeron ni le mostraron cuáles fueron las hipótesis. Necesitamos cotejar los elementos probatorios que ellos recolectaron con los que nosotros tenemos”.