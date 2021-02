Detrás de mi revocatoria están unos excandidatos uribistas haciendo campaña: Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, habló en Sigue La W sobre los temas más coyunturales en la capital del país.

Sobre la moción de observación del secretario de Salud, indicó que “nuestro secretario de Salud estuvo atendiendo un debate de control político sobre el manejo de la pandemia; Alejandro Gómez ha sido un secretario extraordinario. Nos hicieron propuestas y las tendremos en cuenta para el tercer pico. Los políticos deben tener un mínimo de sensatez”.

Del tema de seguridad indicó que “cómo no nos vamos a sentir inseguros los bogotanos si hay hasta una banda que roba en Transmilenio. Han pasado muchas cosas que nos atemorizan y a la par generan una mala percepción de la seguridad en Bogotá”.

“Se disparó el hurto de bicicletas cuando había menos gente en la calle. Sin embargo, de agosto a diciembre bajó tanto el hurto en Transmilenio como el de las bicicletas […] El Ministerio y el Gobierno son los que se encargan de cuántos policías debe haber en cada ciudad”, manifestó.

De los delitos en Bogotá indicó que “no es cierto que los delitos por la cuarentena bajen, por ejemplo, aumentó la violencia intrafamiliar. El 60 % de los homicidios de Bogotá son criminales matándose por rentas criminales, entonces hay que atacar a las estructuras y no a los jóvenes”.

Frente a los vendedores ambulantes señaló que “hay personas que nos dicen ‘recojan a esa gente’, esa frase no me gusta porque es como si dijeran que no les permitamos trabajar. Hay vendedores que no tienen medidas de bioseguridad, si nos organizamos en el espacio público con horarios y medidas, esto funciona. El número de vendedores ambulantes se duplicó”.

Además, expuso que durante la pandemia “la coordinación con el Distrito y el Ministerio de Salud ha sido muy buena. Al principio hubo tenciones porque a Bogotá le tocó arrancar con medidas rápidamente. El Gobierno ha centralizado recursos y lo ha distribuido bien”.

De las vacaciones que tuvo aclaró que “paré 5 días porque el médico prácticamente me lo dijo, y por eso tomé la decisión de tomarlas a final de año y dejamos unos planes para esos días. Me tocó cancelarlas para estar al frente del segundo pico de la pandemia”.

Por otro lado, sobre las tabletas que no se entregaron explicó que “nunca dijimos que se iban a entregar que el año pasado. Por donaciones llegaron 5.000 y ya se empezaron a entregar tan pronto inició el año escolar”

Habló sobre la revocatoria y expresó que “son unos excandidatos uribistas haciendo campaña y yo francamente le dejo eso a las autoridades y ciudadanos”.

Finalmente, sobre lo que se está hablando del Partido Verde indicó que “lo de Daniel Duque es increíble, quién es ese comité de ética en Antioquia, qué criterio tienen. Sobre Katherine Miranda no tengo nada […] Pocos partidos como el Verde logran cautivar a los jóvenes”.