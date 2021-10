La inseguridad en la localidad de Fontibón llegó hasta los conjuntos cerrados

La inseguridad en la localidad de Fontibón al occidente de Bogotá llegó hasta los conjuntos cerrados. Vecinos del sector denuncian que han sido víctimas de robos de sus bicicletas dentro de las unidades residenciales y presuntamente se trata de una banda de ladrones que después de hurtarlas las ofrecen en internet. Aunque los conjuntos tienen empresas de seguridad, estas no responden por los robos y tampoco la administración del conjunto.

Juliana, víctima de robo, dejó su bicicleta “al frente de mi casa como 20 minutos. Cuando iba a guardarla vi que no estaba. Fui a administración a preguntar” y ahí le dijeron que “era la tercera del mes, como si normalizaran la situación. Me dijeron también que de pronto está por ahí. Les pedí que viera las cámaras y me contestaron que no pueden hacer eso y que no hay cámaras”.

“La administración dijo que no hay necesidad de avisarle a la Policía. Vivo hace 10 años en esta localidad, nunca había pasado nada. Siempre pedían documentos y autorización para sacar bicicletas. Me dijeron que al siguiente día venía la administradora, pero no llegó a tiempo y decidí avisarle a la Policía. La Sijin llegó desde temprano, no le mostraron los videos hasta que llegara la administradora. Le dijeron que iba a quedar en Fiscalía que no estaban colaborando”.

Álvaro, otra víctima de robo, a quien también le robaron la bicicleta a horas de la madrugada, dijo que “violaron la cerca eléctrica. Entraron y sacaron la bicicleta. La empresa e vigilancia se llama IMAN. Hay negligencia. La administradora defiende a la empresa de seguridad diciendo que ellos no responden por lo que haya en las áreas comunes”.

A Amanda, también víctima de robo, le dijeron que “no van a responder nada y tampoco recibimos ningún apoyo por parte de la administradora. ¿Para qué pagamos una administración?”, cuestionó.

En respuesta, Mayra Velasco, administradora conjunto zona franca Fontibón, indicó “no son tres en un mes ni en una semana, es una mensual. No es que no respondamos por los robos. Estamos sufriendo de una inseguridad en el sector, no somos el único conjunto. Aquí en el conjunto no tenemos ‘bicicleteros’”.