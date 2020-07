Las duras declaraciones de Claudia López que generaron molestia en Corabastos

La alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo duras críticas a la forma en la que está operando Corabastos en medio de la pandemia de la Covid 19. La mandataria asegura que está central sigue siendo un foco de contagio que pone en riesgo a los campesinos y demás trabajadores.

"Mientras Corabastos no entienda el enorme riesgo que la manera aglomerada, informalizada e inequitativa con la que opera es un factor constante de transmisión de contagio, además de injusticia con el trabajo de campesinos, no va a hacer nada serio y sostenible para mejorar", aseguró la alcaldesa.

La alcaldesa señala que en Corabastos no se han implementado la logística para controlar el aforo en la central.

"Las normas de bioseguridad vigentes en la ciudad disponen que todo establecimiento comercial de alto flujo es responsable de la logística externa para su ingreso limpio, bioseguro y sin aglomeración. Así lo hacen bancos, supermercados, grandes superficies, etc, menos Corabastos", dijo.

Así mismo, la alcaldesa aseguró que no se han adoptado medidas de bioseguridad.

"En Corabastos ni siquiera hay baños y lavamanos suficientes, cobran por entrar al baño y su tasa de transmisión es muy alta. A diferencia del aeropuerto, Corabastos debe seguir funcionando, por lo cual o lo hace responsablemente o seguirá siendo un factor de riesgo permanente", dijo López.

Finalmente, la mandataria indicó que las 3 UPZ vecinas a Corabastos han tenido la mayor morbimortalidad por Covid de Kennedy. "Si Corabastos no entiende que es parte del problema y debe ser parte de la solución, campesinos y tenderos, clientes y vecinos de Corabastos seguirán pagando en vidas esa irresponsabilidad", aseveró.

Y agregó: "la Alcaldía lleva meses concertando acciones con la junta directiva de Corabastos, pero en vez de un compromiso serio y responsable de mantener permanentemente las medidas de bioseguridad internas y externas hay una actitud permanente de evasión y de no asumir responsabilidades".

Al respecto, Mauricio Parra, gerente de Corabastos señaló que se están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Señala que se han instalado.

500 lavamanos, que un 75 % de las Unidades sanitarias son gratuitas, y que hay controles de temperatura y desinfección al ingreso y dentro de la central. También seguro que Corabastos el gerente asegura que se han tomado las pruebas de Covid y que la central ha contratado la toma de 600 muestras.

Así mismo, Parra aseguró que no se puede asegurar que todos los casos de contagio sean culpa de Corabastos. "Un transportador viene de cualquier municipio y se baja a tanquear, a almorzar, por eso hemos limitado que permanezcan los camiones acá".

Además, aseguró que se han implementado medidas como el pico y cédula y el pido y puesto para controlar el aforo al interior de Corabastos, y que, gracias a eso, 430 locales se encuentran cerrados en este momento.

Parra también señaló que se está estigmatizado a Corabastos y que no puede hablarse de extorsión al referirse a la inconformidad que pueda tenerse con los precios.

"En la corporación no existe esa actividad, eso se superó hace más de 8 años cuando si había grupos delincuenciales, eso se ha superado. A la operación comercial no se le puede dar ese calificativo, los precios dependen del costo de los fletes, del estado de las vías, del clima, etc", dijo.

Agrega que 2.000 de los más de 5.000 comerciantes que hay en Corabastos son productores y campesinos y que no se ha encontrado que incurran en especulación de precios.