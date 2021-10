Mario Hernández arremete contra Avianca por aumento en el valor de tiquetes

A través de su cuenta de Twitter, el empresario colombiano Mario Hernández detalló que tenía reservado tiquetes de viaje por un valor de $6,7 millones, pero al final terminaban constando más de 10 millones de pesos.

Disgustado con la situación, decidió contarlo en su cuenta personal, en la que escribió “Avianca no me atendió a tiempo. El tiquete valía 6,7 millones; hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa [a] 10,7 millones. Es culpa de ellos, ¡¿y yo tengo que pagar?! ¿Qué tal?”.

Avianca no me atendió a tiempo el Tiquete valia 6,7 millones hasta hoy me atienden y me dicen que el Tiquete cambio la tarifa 10.7 millones es culpa de ellos y yo tengo que pagar ! Qué tal ? — Mario Hernandez (@marioherzam) October 17, 2021

Sin embargo, minutos más tarde, la aerolínea respondió al trino de Hernández, asegurando que ya se habían comunicado con él para enviarle la cotización del viaje.

“Mario, sabemos que el equipo se comunicó con tu asistente y se envió la cotización a su correo. Los precios pueden variar según disponibilidad y temporada. Estaremos compartiendo la nueva cotización según lo solicitado”, escribió la aerolínea.

No obstante, el empresario no dejó la conversación ahí, durante la tarde de este domingo ha invitado a sus seguidores a reportar las quejas de la aerolínea ante la SIC.

Incluso usó la respuesta de una usuaria de Twitter para dar su opinión a fondo del trato que las aerolíneas le dan a los pasajeros en el país. Allí escribió: “La única manera es la competencia. Necesitamos cielos abiertos”.