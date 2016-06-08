La W RadioLa W Radio

Programas

Predios del Bronx a extinción de dominio

Seis de los 27 predios que fueron embargados por las autoridades en la toma al Bronx, ya pasaron a manos de la Alcaldía y se les aplicará la extinción de dominio.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

El fiscal Jorge Fernando Perdomo aseguró que muchos de los propietarios de estos predios huyeron y otros tantos fueron desplazados por las bandas criminales, pero ahora lo que se pretende es realizar una  verdadera renovación urbana y un rescate social y humano en el sector.

Recalcó el funcionario que las acciones para terminar de desmantelar la delincuencia en el Bronx seguirán con rigor.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad