Estas son las nuevas palabras que forman parte de la lengua española, según la RAE

Días atrás, la Real Academia Española (RAE) presentó una actualización de su Diccionario de la lengua española (DLE) en su versión digital (23.8.1) al agregar 330 nuevos términos. De acuerdo con la institución, estas palabras reflejan la evolución del idioma en aspectos como sociedad y tecnología.

No obstante, la RAE ha aclarado que no agrega palabras al azar. De hecho, para que un término sea incorporado al diccionario, su uso debe ser generalizado entre la comunidad hispanohablante, estar documentado en varias fuentes y responder a una necesidad idiomática.

Por eso, la incorporación de estas nuevas palabras se debe a que fue comprobado su uso de forma cotidiana en medios escritos, digitales, literatura y en distintos países de habla hispana.

Incluso, llama la atención que muchas palabras son extranjerismos que ahora son reconocidos oficialmente en la lengua española por su popularidad en el habla cotidiana. Por eso, el gran número detérminos relacionados con la digitalización es un reflejo de la influencia de internet y las redes sociales.

A continuación, le contamos cuáles son algunas de las nuevas palabras que la RAE considera que ya forman parte oficialmente del español, así como su definición:

Braguetazo: Matrimonio por interés con una persona rica o de clase social más elevada.

Brutal: Magnífico, maravilloso.

Crowdfunding: Crowd 'multitud' y funding 'financiación'.

Hashtag: Hash 'almodahilla' y tag 'etiqueta'.

Loguearse: Acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Mailing: Envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo.

Milenial: Dicho de una persona: Nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX; 2. Perteneciente o relativo a los mileniales. Espíritu, mentalidad milenial.

Prémium: Dicho de un producto o de un servicio: Que es el de mayor calidad de los disponibles; Perteneciente o relativo a un producto o servicio prémium. Tarifa, catálogo, calidad prémium; Dicho de una persona: Que disfruta de un servicio prémium. Usuario, clientes prémium.

Streaming: En informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo.

Conozca a continuación el listado completo de nuevas palabras incorporadas por la RAE :

