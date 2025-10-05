No solo piscina: 10 palabras que se escriben con “SC” y no se había dado cuenta; definición RAE

En el idioma español, puede parecer que la combinación de letras “SC” es una rareza y pueden surgir dudas sobre cómo se escriben, a pesar de que en realidad existen muchas palabras con esa secuencia.

El primer ejemplo de esta combinación que suele venirse a la cabeza es la palabra “piscina”, si bien la Real Academia Española (RAE) recoge muchos ejemplos más de esta secuencia que son aceptados de acuerdo con su origen etimológico o en la forma que han evolucionado en el idioma a lo largo de los siglos.

La confusión sobre la forma en la que se escriben suele surgir, según la RAE, debido a que algunas de estas palabras vienen del latín, del italiano o del francés, así que pueden tener formas alternativas de escribirse que pueden generar confusión.

¿Por qué algunas palabras se escriben con “SC”?

La RAE ha determinado que, en la escritura del español, algunas letras seguidas como “SC” se mantienen debido a su etimología, en especial si son derivadas del latín o del griego. Por eso, en palabras más recientes no suele utilizarse esta combinación.

Además, se aclara que estas no se pronuncian con una doble “S”, sino que su sonido es una “S” sencilla, algo que puede confundir a momento de escribirla.

Tampoco debe eliminarse la “C” para simplificarla porque hacen parte del uso culto y así aparecen registradas en el Diccionario de la Lengua Española.

¿Qué palabras se escriben con “SC”?

A continuación, le explicamos cuáles son algunas palabras que se escriben con “SC” y que son aceptadas por la RAE:

Piscina

Piscina es la combinación de “SC” más conocida y la RAE la define de la siguiente manera: “Depósito artificial destinado al baño, a la natación o a otros ejercicios”. Se escribe con “SC” porque viene del latín “piscīna”, que significaba “estanques donde se guardaban peces” (pisces = peces).

Asceta

“Asceta” es como se define a las personas que son austeras y renuncian a los placeres materiales. Para la RAE, significa: “Persona que, por razones religiosas o morales, lleva una vida de abstinencia y penitencia”. La “SC” en su escritura se debe a que viene del griego “áskēsis”, que evolucionó al latín “asceta”.

Asco

Según la RAE, asco se define como “repugnancia física o moral” y, aunque se escribe igual en portugués, su pronunciación cambia, así que no se debe confundir.

Ascua

Una ascua es un “trozo de materia sólida y combustible incandescente, sin llama”, según la RAE. Otro uso es cuando se utiliza para decir “estoy sobre ascuas”, es decir, en estado inquieto o impaciente.

Ascender

Ascender y sus otros derivados vienen del latín “ascendere” que, para la RAE, se define como “subir de un lugar a otro más alto” o “mejorar una categoría o posición”. Es incorrecto escribir “acender” o “asender”.

Descender

“Descender” conserva la doble consonante “SC” por su raíz latina “descenderé”, similar al caso de ascender. Para RAE, descender se define como “bajar de un lugar” o “provenir de una persona o familia” y, a pesar de que se pronuncia con una sola “s”, se escribe con “SC” y no “desender” ni “decender”.

Esclerosis

Las palabras “esclerosis” y “esclerótico” tienen definiciones ligadas a la medicina y la RAE las determina así: “esclerosis” se entiende como el “endurecimiento patológico de un tejido”, y “esclerótico” es el adjetivo derivado. La secuencia “SC” se conserva por la terminología acostumbrada.

Fosca

“Fosca” proviene del latín “fuscus” y significa “oscuro” o “tenebroso”. Incluso, algunas personas usan la expresión “está fosco” para decir que alguien está molesto o irritado.

Frescura

La definición RAE de “frescura” es “cualidad de fresco” o, en sentido figurado, “descaro, atrevimiento”.

Rescoldo

Para la RAE, un “rescoldo” es una brasa débil que queda después de apagarse el fuego: lo define como “brasa menuda resguardada por la ceniza”. Se escribe con “SC” por su origen latino “excaldum”.

