¿Qué ha pasado con la carnetización de los hinchas para ingresar al estadio?

Luego de los hechos vandálicos que se presentaron en el estadio El Campín de Bogotá, en el partido de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, las autoridades de la ciudad junto con los directivos de fútbol colombiano llegaron a acuerdos para mejorar la seguridad en los estadios.

Sin embargo, muchos se preguntan qué ha pasado con la carnetización de los hinchas, por eso, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, explicó en W Fin de Semana que “es un tema de hace cuatro años atrás y que tiene un fundamento legal. Afortunadamente 270.000 a 280.000 hinchas han pagado por esa carnetización”.

“Esto no ha tenido efecto por muchas razones, una de ellas es que cuando se van a cruzar las bases de datos para poner un control efectivo con la Registraduría no es posible porque hay un tema de una restricción legal para eso, ya que los estadios son municipales. Entonces es una cantidad de obstáculos para que esto sea efectivo”, indicó.

Cree que “ahora hay un compromiso muy serio por parte del Gobierno central y de algunos gobiernos locales para implementar ese control, de que esa carnetización sea efectiva”.

Dijo que “en el tema de la biometría nos tenemos que poner serios todos, ese fue el punto más relevante y se van a buscar unos recursos para que se pueda implementar”.

Por su parte, Didier Vaquero, miembro de La Guardia Albiroja Sur, barra de Santa Fe, señaló que “tengo en mis manos un código de barras que simplemente con el número de la cédula no es suficiente saber quién entra a un estadio. Queremos saber dónde están esos dineros, me imagino que ya estarán invertidas en otras cosas”.

Expresó que “con el reconcomiendo biométrico se podría acelerar un poco más el ingreso a las localidades del estadio. Unas cámaras no arreglan la situación del conflicto que se vive no solo en los estadios, sino también en los alrededores y los barrios […] con un carnet no solucionamos nada, inclusive lo que se hizo fue agravar más la situación”.