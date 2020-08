¿Qué se puede hacer y qué no? Claudia López explica la nueva normalidad en Bogotá

El pasado 24 de agosto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que a partir de este jueves, 27 de agosto se terminan completamente las cuarentenas por localidades y "empieza la nueva realidad de Bogotá".

Claudia López señaló que "tenemos que entrar en una nueva realidad en la que vamos a seguir conviviendo con el virus, pero no podemos seguir en una vida en la que sólo trabajamos y estamos en la casa, necesitamos socializar".

En diálogo con La W, la alcaldesa manifestó: "De ahora en adelante los niños podrá ir a los parques, volverá la ciclovía. Caminar es de las actividades de menos riesgo. Va a haber contagio, pero no riesgo del sistema hospitalario (...) En los restaurantes debe haber distancia de dos metros, por eso la posibilidad de mesas a cielo abierto".

También se refirió en este medio a las razones para adoptar esta decisión: "No son medidas por angustia, las tomamos porque el pico empezó a bajar (...) No va a desaparecer el contagio ni el coronavirus, pero tenemos que lograr un control con este nuevo esquema de la realidad".

"Si no se hubiera hecho lo que hicimos, me hubieran sacrificado por no actuar a tiempo (...) Celebremos que tomamos las precauciones y que no tuvimos que gastar los 200 mil millones, eso lo usaremos en investigación científica", añadió.

En el marco del anuncio de las nuevas medidas, la mandataria de los bogotanos resaltó que debemos “aprender a socializar con cuidado, trabajar con cuidado y planear un regreso gradual y muy cuidadoso al colegio, siempre de común acuerdo con los padres de familia y maestros”.

Y una vez más, López específico que no se podrá llevar a cabo al mismo tiempo las actividades. “Es imposible para Bogotá hacer todas las actividades 100% al tiempo en un mismo día, si hacemos eso, en octubre el sistema de salud estará colapsado por completo, cada actividad que entra ocupa un cupo”.

¿Cómo funcinará Bogotá?

De lunes a domingo van a trabajar todas las actividades esenciales sin límite de horario".

De lunes a sábado va a estar el sector de la construcción, manufactura y comercio al por mayor, a partir de las 10 de la mañana, es el que tiene menor costo epidemiológico.

De lunes a sábado, excepto los jueves, podrá trabajar el sector de oficinas y educación.

De jueves a domingo, sin límite de horario, estarán operando las actividades de comercio de productos y servicios no esenciales como papelerías, peluquerías, ferreterías, etc.

De jueves a domingo también retomaremos actividades sociales, habrá Ciclovía, estarán abiertos los parques, senderos, restaurantes, gastrobares, autocine, teatro y cultos religiosos en carro





En Bogotá se mantendrá el pico y cédula para el comercio, por su parte, Transmilenio pasará de operar del 35% al 50%. En cuanto a la educación, se podrá realizar mediante acuerdos con padres y maestros con el objetivo de retomar con un máximo del 20% de funcionamiento.

Los restaurantes y gastrobares también podrán volver desde este jueves con el 25% del aforo, quienes quieran tener más de ese aforo pueden inscribirse al piloto Bogotá a cielo abierto para habilitar des ese espacio, estarán funcionando de jueves a domingo.

Además, la alcaldesa anunció que no habrá restricción en la venta de licor en restaurantes y gastrobares, confiando en el civismo y el autocuidado de los ciudadanos.

La alcaldesa también señaló que se “reactiva el aeropuerto y con él se reactiva también el sector hotelero y turístico, ningún espacio común podrá superar el 35% de aforo”.

En la capital colombiana volverán los entrenamientos de los equipos de fútbol, sin embargo no habrá partidos todavía. En cuanto a los gimnasios, no estarán autorizados por ser recintos cerrados.

En el caso de las cases presenciales en colegios y universidades, desde septiembre las instituciones educativas podrán hacer la solicitud de clases presenciales, previo convenio con padres y maestros. En todo caso no podrán superar el 20 por ciento del adoro.

¿Qué no está autorizado?:

Casinos, teatros, cines (a excepción de autocines), cafés, gimnasios, conciertos, bares, discotecas e iglesias.