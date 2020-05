Se confirman 20 casos positivos de COVID-19 entre habitantes de calle en Bogotá

La Secretaría de Integración Social de Bogotá confirmó que 20 personas habitantes de calle dieron resultado positivo en la prueba de COVID-19.

El resultado se conoció luego de que fueran practicadas 45 pruebas entre esta población, 25 de estas fueron negativas.

La situación es preocupante, pues en Bogotá hay más de 10 mil personas en condición de calle y sólo 2 mil permanecen en los 13 centros de atención que tiene el Distrito para albergarlos.

Le puede interesar:

El Distrito señala que estas personas llegan a estos centros voluntariamente y no se les puede obligar a recibir los servicios de la Secretaría de Integración social. Sin embargo, muchos habitantes de calle aseguran que no tienen acceso a los albergues durante la pandemia, debido a que ya no hay cupos disponibles.

Uno de los puntos que preocupa al Distrito es el separador de la Avenida Américas con calle 38, donde se han instalado cambuches y hasta donde han llegado habitantes de calle de otras zonas de la ciudad.