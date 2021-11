Tragedia en Bogotá: por robarle el celular arrojan ácido a taxista

En las últimas horas, un taxista en Bogotá fue víctima de un ataque con ácido, en la localidad de Chapinero, luego de ser atacado al parecer por una mujer que trataba de hurtar sus pertenencias. Sin embargo, arrojó ácido sobre el rostro de Edisson Rojas de 28 años y padre de una menor de edad.



“Le iban a robar el celular, él forcejeo con la señora y ella por no dejarse quitar el celular, le arroja ácido en la cara, no se sabe qué tipo de ácido porque dicen los doctores está muy afectado y aún no se puede determinar, él está en una UCI en estos momentos.”



Además agregó que su esposo tiene quemaduras en más del 70 %. “Tiene los ojos quemados, tiene que recibir un trasplante de piel, la garganta también se le quemó, mejor dicho, está vivo de milagro, no sabemos qué vaya a pasar.”

Le puede interesar:

También denuncia la esposa del hombre que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades. “Lo tiene ahora que llevar para el Simón Bolívar, pero es el colmo que ni la Policía ni el Distrito han venido, se ha comunicado con nosotros para ver qué fue lo que ocurrió”.